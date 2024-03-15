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В Дагестане при взрыве газа в канализации погибли два работника ЖКХ

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В Дагестане при взрыве газа в канализации погибли два работника ЖКХ

Автомобиль скорой помощи. Архивное фото

Двое сотрудников коммунальной службы погибли в Хасавюртовском районе Дагестана в результате взрыва ацетиленовой газовоздушной смеси, находящейся в канализационной трубе, сообщили в пятницу в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.

“По предварительным данным следствия, два сотрудника УЖКХ прибыли для выполнения технических работ к жилому дому, расположенному в поселке Юбилейный в городе Хасавюрте. В результате несоблюдения техники безопасности произошел хлопок ацетиленовой газовоздушной смеси, находящейся в канализационной трубе, в результате которого оба сотрудника погибли”, – говорится в сообщении.

По факту произошедшего проводится доследственная проверка.

город Горняк
Взято отсюда
Источник

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