В Дагестане в ДТП погибли два жителя Чечни

ДТП в Дагестане

Двое жителей Чечни погибли в результате ДТП с участием трех автомобилей в Дагестане, еще два человека, в том числе мужчина из Казахстана, попали в больницу, сообщается в Telegram-канале МВД по Дагестану.

По данным ведомства, авария случилась в среду, примерно в 16.00 мск, на федеральной автодороге Астрахань – Махачкала на территории Тарумовского района Дагестана.

“Произошло ДТП с участием автомобилей Hyundai под управлением 61-летнего жителя Чеченской Республики, Omoda C5 под управлением 24-летнего жителя Чеченской Республики и DAF XF под управлением 57-летнего жителя Узбекистана. В результате автоаварии водители автомобилей Hyundai и Omoda C5 от полученных тяжких телесных повреждений скончались на месте происшествия”, – говорится в сообщении.

Пассажира Hyundai, 46-летнего жителя Казахстана, а также 25-летнего пассажира Omoda C5 доставили в медучреждение.

Горняк22

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