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В Дагестане восстановили энергоснабжение, нарушенное из-за непогоды

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В Дагестане восстановили энергоснабжение, нарушенное из-за непогоды

Исторический парк “Россия – моя история” в Махачкале. Архивное фото

Энергетики завершили работы по восстановлению энергоснабжения в Дагестане, нарушенное из-за сильного ветра, сообщило Минэнерго.

Ранее прокуратура Дагестана сообщила, что более 90 тысяч потребителей остались без электричества из-за сильного ветра, который вызвал массовые сбои.

“В Дагестане завершены первоочередные работы по восстановлению энергоснабжения обесточенных из-за шквалистого ветра потребителей”, – говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Оно также сообщило, что в Ярославской области число потребителей, отключенных от электроснабжения из-за непогоды, сократилось до 500 человек.

Продолжаются работы по восстановлению нарушенного из-за неблагоприятных погодных явлений энергоснабжения двух южных регионов.

“На 22:00 (мск) без электричества остаются потребители: ДНР – 6,5 тысяч человек, ЛНР – 6,4 тысячи человек”, – говорится в сообщении Минэнерго.

новости Алтайский
Взято отсюда
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