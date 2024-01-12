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В Дагестане задержали мужчин, избивших и ограбивших пожилых супругов

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В Дагестане задержали мужчин, избивших и ограбивших пожилых супругов

Сотрудник полиции. Архивное фото

Полицейские в Дагестане задержали двоих мужчин, которые ночью проникли в дом пожилых супругов, избили их и забрали деньги и украшения на сумму около 2,3 миллиона рублей, сообщили в четверг в пресс-службе МВД по республике.

По данным полиции, 8 декабря 2023 года, примерно в 00.30 мск, в селе Новочуртах Новолакского района Дагестана двое мужчин проникли в дом 65-летнего местного жителя, избили его и жену и, угрожая, вынудили отдать им 1,8 миллиона рублей и золотые украшения на 500 тысяч рублей. По данному факту возбудили уголовное дело о разбое (п.п.”б”, “в” ч.4 ст.162 УК РФ).

“Полицейскими подозреваемые в разбое установлены. Ими оказались 40-летний житель Хасавюрта и 33-летний житель Новочуртаха. Они заранее спилили крепление железной решетки на окне, через которое позже проникли в дом. Будучи в масках, угрожая травматическим и охолощенным пистолетами, а также ножами мужчины заставили владельца открыть сейф и отдать его содержимое”, – говорится в сообщении.

По данным ведомства, часть денег изъята, остальное злоумышленники успели потратить. Один из фигурантов признался, что, испугавшись, решил избавиться от ювелирных изделий и выбросил их, отметили в МВД по республике. Полицейские проверяют достоверность показаний задержанных, добавили в ведомстве.

Горняк22
Взято отсюда
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