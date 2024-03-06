В Дагестане задержали мужчину, обокравшего прихожанина во время молитвы

Автомобиль полиции. Архивное фото

Полицейские задержали жителя Дагестана, который украл у прихожанина мечети Махачкалы более 500 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе МВД по республике.

В среду в полицию Советского района Махачкалы с заявлением обратился 45-летний житель Волгоградской области. По его словам, накануне вечером он посетил одну из городских мечетей, а после совершения молитвы обнаружил, что из кармана его куртки пропал конверт. В нем было 4 тысячи долларов (примерно 360 тысяч рублей) и 200 тысяч рублей, собранные на операцию для его отца.

“Полицейские установили подозреваемого, им оказался 21-летний житель Кизилюртовского района, который в содеянном сознался и рассказал, что успел потратить лишь 40 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ (кража)”, – говорится в сообщении.

Остальные деньги полицейские изъяли и вернули владельцу.

горняк

Взято отсюда

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