В Дагестане завели дело на мужчину, избивавшего своих детей

Скульптура богини Фемиды. Архивное фото

Уголовное дело возбудили в Дагестане против мужчины, который после развода 2,5 года регулярно избивал двоих своих несовершеннолетних детей, сообщили в понедельник в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике. «”Возбуждено уголовное дело в отношении 41-летнего местного жителя, подозреваемого в истязании своих несовершеннолетних детей 2010 и 2014 годов рождения (п.п. “а, г” ч. 2 ст. 117 УК РФ)”, – говорится в сообщении.

По данным следствия, подозреваемый с сентября 2021 по февраль 2024 года систематически под предлогом воспитательных целей “причинял физические и психические страдания” своим детям, которые жили с ним после развода – наносил им побои руками и подручными предметами.

До решения суда детей передали матери.

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