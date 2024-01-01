Воздушная тревога объявлена в двух регионах Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения.

По информации ресурса, сирены воздушной тревоги начали звучать в Днепропетровской и Николаевской областях.

До этого сообщалось, что несколько сильных взрывов произошли в Киевской области на фоне действующей воздушной тревоги.

Несколько взрывов также произошли в городе Днепре (ранее — Днепропетровск) на востоке Украины.

1 января воздушная тревога также действовала во всех регионах Украины.

Российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлению российских властей, стоят украинские спецслужбы. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны.

Ранее Путин заявил о стратегической инициативе России в зоне СВО.

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