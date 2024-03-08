В ДНР доставлены бюллетени для голосования на выборах президента

Урны для выездного голосования на избирательном участке

Участковые избирательные комиссии (УИК) в ДНР получили бюллетени для проведения голосования на выборах президента РФ, сообщила журналистам зампред республиканского избиркома Анна Найденко.

Она добавила, что перед процедурой их передачи помещения избирательных участков проверили представители силовых структур.«

"Процесс передачи избирательных бюллетеней в УИКи прошел в четком соответствии с нормами действующего законодательства. Большое внимание уделяется безопасности. По состоянию на сегодняшний день все помещения участковых избирательных комиссий обследованы силовыми структурами и взяты под охрану", – приводит слова Найденко РИА Новости.

Процесс передачи бюллетеней во все участки республики завершится в пятницу, пояснила зампред регионального избиркома.

Найденко уточнила, что после получения бюллетеней представители избирательных комиссий пересчитают их, после чего на каждый экземпляр будут нанесены специальные знаки защиты.

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Взято отсюда.