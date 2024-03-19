Суббоеприпасы от кассетных снарядов НАТО обнаружены в поселке Зайцево Донецкой Народной Республики, сообщил мэр Горловки Иван Приходько.«

"На территории поселка выявлены суббоеприпасы вооруженных формирований Украины типа "колокольчик". <…> Убедительная просьба – при обнаружении такого боеприпаса ни в коем случае не трогать и не поднимать… Это смертельно опасно!" – написал он в Telegram-канале.

Приходько напомнил, что при обнаружении боеприпаса необходимо связаться с компетентными органами и оградить место находки.

Суббоеприпасы “колокольчик” используются в артиллерийских снарядах образца НАТО и в ракетах HIMARS.

В эфире радио Sputnik посол по особым поручениям по преступлениям киевского режима МИД России Родион Мирошник рассказал, как ВСУ маскируют кассетные боеприпасы.

Взято отсюда.