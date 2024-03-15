В ДНР нашли схрон с противотанковым комплексом Javelin

Нашивка на форме сотрудника ФСБ России. Архивное фото

В Волновахском районе Донецкой Народной Республики обнаружен схрон с противотанковым ракетным комплексом FGM-148 Javelin, сообщили РИА Новости в республиканском УФСБ.

Тайник с оружием обнаружен в разрушенной постройке.

“В настоящее время УФСБ проводятся дополнительные проверочные мероприятия по установлению лиц, причастных к незаконному обороту оружия и участию в диверсионно-террористической деятельности в интересах спецслужб Украины”, – говорится в сообщении ведомства.

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