реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

В ДНР нашли схрон с противотанковым комплексом Javelin

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

В ДНР нашли схрон с противотанковым комплексом Javelin

Нашивка на форме сотрудника ФСБ России. Архивное фото

В Волновахском районе Донецкой Народной Республики обнаружен схрон с противотанковым ракетным комплексом FGM-148 Javelin, сообщили РИА Новости в республиканском УФСБ.

Тайник с оружием обнаружен в разрушенной постройке.

“В настоящее время УФСБ проводятся дополнительные проверочные мероприятия по установлению лиц, причастных к незаконному обороту оружия и участию в диверсионно-террористической деятельности в интересах спецслужб Украины”, – говорится в сообщении ведомства.

новости горняк
Взято отсюда
Источник

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм

Сожжение чучела дыханием. Как веселились на Масленице в разные…

На Масленице всегда жарко – из-за костра, энергичных танцев и…

Две бийские многодетные семьи отмечены на федеральном уровне!

За большие заслуги в укреплении института семьи и воспитание детей…

В Барнауле под суд пойдет экс-директор страховой компании Елена…

Посмотрите, как выглядят такие деньги 13 марта 2024, 18:55742Написать комментарий…

В Барнауле под суд пойдет экс-директор страховой компании Елена…

Посмотрите, как выглядят такие деньги 13 марта 2024, 18:55742Написать комментарий…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp