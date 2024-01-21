Генсек ООН Гутерриш строго осудил удар ВСУ по рынку в Донецке 21 январяСюжетНаселение России:

В Донецкой народной республике (ДНР) понедельник, 22 января, объявили днем траура по жертвам одного из самых мощных обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин.

Завтра, 22 января, в Донецкой народной республике объявляется день траура по жертвам варварского акта агрессии против мирного населения региона со стороны киевского режима

По Украине нанесен массированный удар.Повреждены критически важные объекты — военный завод в Киеве и порт ОдессыНа Украине считают, что ВСУ нужны еще 500 тысяч солдат.Но почему власти не решаются объявить тотальную мобилизацию?Донецк попал под один из самых мощных обстрелов с начала СВО.Жертвами стали более 20 мирных жителей

Число погибших в результате удара увеличилось

Украина ударила по рынку в районе Донецка Текстильщики в воскресенье, 21 января. По информации главы ДНР, в результате огня погибли 27 гражданских лиц, еще 25 человек получили ранения различной степени тяжести, среди них два подростка. Всего 21 января погибли 28 жителей республики, ранения получили 30 жителей региона.

В медицинские учреждения Донецка поступило 25 пострадавших, 18 из них были госпитализированы, их состояние оценивается как тяжелой и средней степени тяжести. Семи раненым была оказана врачебная помощь, они проходят лечение амбулаторно, рассказал глава ДНР.

Пушилин также уточнил, что удар был нанесен из ствольной артиллерии калибра 152 и 155 миллиметров с кураховского и красногоровского направлений.

В МИД России добавили, что всего было совершено шесть артналетов. Обстрел велся из подконтрольной Украине Авдеевки с применением поставляемого Западом оружия. Официальный представитель ведомства России Мария Захарова назвала обстрел Донецка «варварским террористическим актом против мирного населения России».

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Военкор Александр Сладков писал, что по Донецку били 35 минут с перерывами.

По информации представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, ВСУ 59 раз за сутки обстреляли территорию республики, выпустив 210 различных боеприпасов. Зафиксировано повреждение 15 жилых домов, 12 транспортных средств, девяти объектов гражданской инфраструктуры.

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Глава СК поручил установить всех причастных к обстрелу Донецка

Захарова также сообщила, что Следственный комитет России начал расследование обстрела Донецка.

Председатель ведомства Александр Бастрыкин поручил установить всех причастных к атаке, в том числе тех, кто отдавал приказы об обстреле гражданского населения и инфраструктуры. Действиям каждого из них будет дана правовая оценка.

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Генсек ООН осудил обстрел Донецка

На удар ВСУ по Донецку отреагировал и генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш.

Генеральный секретарь решительно осуждает все атаки на гражданских лиц и гражданскую инфраструктуру, в том числе сегодняшний обстрел Донецка

Генсек всемирной организации подчеркнул, что нападения на мирных граждан и инфраструктуру запрещены международным правом, атаки должны быть немедленно прекращены.

Кроме того, эта атака станет одной из тем заседания Совбеза ООН 22 января, на котором будет присутствовать глава российского МИД Сергей Лавров.

Удар также осудил и папа Римский Франциск. Как рассказал ТАСС председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов, ссылаясь на личный разговор с понтификом, Франциск «решительно призывает к началу переговоров».

Взято

отсюда

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