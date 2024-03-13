В ДНР обнародовали предварительные данные о явке на досрочном голосовании

Предварительная явка в ходе досрочного голосования на выборах президента РФ в Донецкой Народной Республике превысила 47%, сообщил председатель региональной избирательной комиссии Владимир Высоцкий.

С 10 марта участковые избирательные комиссии на территории ДНР осуществляли проведение досрочного голосования на выборах главы государства.«”Явка за сегодняшний день, 13 марта 2024 года, составила 47,54%”, – цитирует РИА Новости Высоцкого.

Радио Sputnik сообщало, что бойцы группировки войск ВС России “Юг” досрочно проголосовали на выборах президента.

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