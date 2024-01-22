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В ДНР перекрыли крупный канал сбыта наркотиков

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В ДНР перекрыли крупный канал сбыта наркотиков

В городе Енакиево благодаря совместным усилиям УФСБ России по Донецкой Народной Республике и МВД по региону выявлен и пресечен крупный канал сбыта наркотиков, сообщили в ФСБ. «

"В результате совместных мероприятий УФСБ России по ДНР и МВД по ДНР выявлен и пресечен канал сбыта наркотиков в г. Енакиево. Задержана группа лиц, организовавшая преступную схему сбыта наркотических веществ в крупном размере. В ходе обысков по местам проживания задержанных обнаружено и изъято около двух килограммов каннабиса", – цитирует представителя службы РИА Новости.

Следственным подразделением МВД по ДНР возбуждено уголовное дело по статье о незаконном приобретении, хранении, перевозке, изготовлении, переработке наркотических средств.

Радио Sputnik сообщало, что мать ВСУшницы рассказала о наркотиках в окопах.

Взято отсюда.

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