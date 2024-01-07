В ДНР выявили признаки картельного сговора при проверке цен на яйца

Антимонопольная служба при выяснении причин резкого роста цен на яйца в ДНР выявила признаки картельного сговора, заявил глава республики Денис Пушилин.

Куриные яйца в России с начала 2023 года подорожали примерно в 1,5 раза. Отмечается, что еженедельные темпы роста начали замедляться к концу декабря. «”Антимонопольная служба в рамках подорожания куриного яйца – в России оно подорожало, но у нас более высокая цена – выявила признаки картельного сговора”, – сказал Пушилин РИА Новости.

Он отметил, что о сговоре свидетельствуют такие признаки, как одномоментное завышение и его процентное соотношение.

Глава ДНР информировал, что по факту нарушения открыты дела, проходят проверки.

Ранее радио Sputnik писало, как глава Центробанка Эльвира Набиуллина объяснила резкое повышение цен на куриные яйца.

Взято отсюда.