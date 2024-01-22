В ДНР за неделю погиб 31 мирный житель, еще 45 пострадали

Последствия обстрела рынка в Кировском районе Донецка

Не менее 31 мирного жителя погибли, 45 получили ранения с 15 по 21 января в ДНР из-за действий украинских войск, сообщает аппарат омбудсмена республики Дарьи Морозовой в Telegram-канале.

В сообщении, опубликованном ведомством, приводится инфографика, согласно которой в республике с 15 по 21 января погибли 31 мирный житель. Число пострадавших за указанный период составило 45, включая троих детей.

Также отмечается, что за весь период вооруженной агрессии со стороны Украины в ДНР погибли 9165 человек, в том числе 233 ребенка. Число пострадавших мирных жителей из-за действий украинских войск за все время составило 13 394, среди них 846 ребенка.

город Горняк

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