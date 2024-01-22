реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

В ДНР за неделю погиб 31 мирный житель, еще 45 пострадали

Подписывайся на ГОРНЯК22!

В ДНР за неделю погиб 31 мирный житель, еще 45 пострадали

Последствия обстрела рынка в Кировском районе Донецка

Не менее 31 мирного жителя погибли, 45 получили ранения с 15 по 21 января в ДНР из-за действий украинских войск, сообщает аппарат омбудсмена республики Дарьи Морозовой в Telegram-канале.

В сообщении, опубликованном ведомством, приводится инфографика, согласно которой в республике с 15 по 21 января погибли 31 мирный житель. Число пострадавших за указанный период составило 45, включая троих детей.

Также отмечается, что за весь период вооруженной агрессии со стороны Украины в ДНР погибли 9165 человек, в том числе 233 ребенка. Число пострадавших мирных жителей из-за действий украинских войск за все время составило 13 394, среди них 846 ребенка.

город Горняк
Взято отсюда
Источник

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Интересное

В Алтайском крае за год снизился уровень преступности

22.01.2024

Thumbnail
Интересное

В Алтайском крае выросло число социальных предпринимателей

22.01.2024

Thumbnail
Интересное

Баскетболисты Барнаула сыграли в Ростове-на-Дону с местным БК БАРС-РГЭУ

22.01.2024

Thumbnail
Интересное

Певица Ольга Серябкина показала, как выглядит ее лицо без макияжа

22.01.2024

 Интересное

Диетолог назвала мусорные продукты, которые вредят здоровью и мешают худеть

22.01.2024

 Интересное

Парфюм с запахом Алтая начали продавать в магазинах: чем он пахнет

22.01.2024

 Интересное

Что за новое экстремальное шоу Выжить в Самарканде и кто первый из него выбыл

22.01.2024

 Интересное

Врач назвала известный препарат от насморка, который смертельно опасен для детей

22.01.2024

 Интересное

Режим черного неба в Барнауле и Бийске продлили на три дня

22.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс

РЕКЛАМА

22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске