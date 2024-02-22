В ДНР заочно вынесли приговор артиллеристу “Азова”*

Верховный суд ДНР заочно приговорил старшего сержанта националистического формирования “Азов”* Романа Шебанова к 28 годам колонии строгого режима за обстрелы жилых домов в ДНР, сообщил Следственный комитет РФ.«

"В период с 25 февраля по 19 марта 2022 года, находясь на огневой позиции вблизи школы № 44 города Мариуполя, Шебанов, исполняя обязанности командира гаубично-артиллерийского взвода гаубичного артиллерийского дивизиона, дублировал подчиненным военнослужащим приказы командования… о проведении неизбирательных "веерных" артиллерийских обстрелов… жилых домов и социально значимых объектов гражданской инфраструктуры населенных пунктов Старый Крым и Лебединское Донецкой Народной Республики, совершив посягательство на жизнь и здоровье лиц, не принимавших участие в вооруженном конфликте. Всего было произведено около 500 выстрелов", – говорится в Telegram-канале СКР.

Уточняется, что в результате были повреждены пять домовладений, их собственникам причинен значительный ущерб. Мирные граждане, находившиеся во время обстрелов в укрытиях, не пострадали.«”Приговором суда Шебанову назначено наказание в виде 28 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима (заочно). Он объявлен в международный розыск”, – заключили в Следственном комитете.

В начале февраля радио Sputnik сообщило, какой приговор азовцу* за убийство жителей Мариуполя вынес Верховный суд ДНР.

Пятница, вечер!Приговоры экс-сотрудникам Собчак, останки Столыпина и Киркоров в ДНР16 февраля, 19:04

Взято отсюда.