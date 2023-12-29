В Долгопрудном прооперировали мужчину с “болезнью викингов”

В Долгопрудненской больнице прооперировали 77-летнего мужчину с “болезнью викингов”, сообщает Минздрав Московской области.

Признаки онемения безымянного пальца левой руки у мужчины начали появляться десять лет назад, однако недавно палец совсем застыл перпендикулярно ладони, говорится в сообщении.

Врачи диагностировали у пациента контрактуру Дюпюитрена или, как ее еще называют, “болезнь викингов” – укорочение сухожилий в области кисти.«”Спровоцировать болезнь может целый ряд факторов: возрастные проблемы: артриты, артрозы, хронические травмы поверхности ладони, связанные с тяжелыми условиями труда, вредные привычки, недостаток кровообращения, а лечение этого недуга – только оперативное”, – рассказал заведующий травмацентром Долгопрудненской больницы Максим Цымбал.

По его словам, сложность проведения подобной операции заключается в том, чтобы не затронуть нервно-сосудистые пучки.

В результате операция завершилась успешна, моторика рук у мужчины полностью восстановилась, отмечает издание “Вести Подмосковья”.

Радио Sputnik также рассказало, как врачи “Камертона” провели операцию на открытом сердце в зоне СВО.

Взято отсюда.