В Домодедове поставили станцию для зарядки сразу двух электромобилей

Станция для зарядки электромобилей мощностью 80 Киловатт-час стала доступна в аэропорту Домодедово, сообщает издание “Вести Подмосковья” со ссылкой на пресс-службу авиагавани.
Отмечается, что самая быстрая в России станция, способная заряжать параллельно две машины, расположена на многоуровневой парковке P2 терминала.
В сообщении говорится, что в планах аэропорта увеличить количество зарядных станций.
Общая вместимость парковок в Домодедове составляет 6 500 машино-мест.
Радио Sputnik также сообщало, что в Ижевске выпустил первые опытные отечественные электромобили.
Взято отсюда.