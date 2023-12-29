В Домодедове поставили станцию для зарядки сразу двух электромобилей

Станция для зарядки электромобилей мощностью 80 Киловатт-час стала доступна в аэропорту Домодедово, сообщает издание “Вести Подмосковья” со ссылкой на пресс-службу авиагавани.

Отмечается, что самая быстрая в России станция, способная заряжать параллельно две машины, расположена на многоуровневой парковке P2 терминала.

В сообщении говорится, что в планах аэропорта увеличить количество зарядных станций.

Общая вместимость парковок в Домодедове составляет 6 500 машино-мест.

Радио Sputnik также сообщало, что в Ижевске выпустил первые опытные отечественные электромобили.

Взято отсюда.