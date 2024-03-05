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В Донецке мужчина получил ранение при подрыве на мине

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В Донецке мужчина получил ранение при подрыве на мине

Противопехотная фугасная мина ПМФ-1 “Лепесток”. Архивное фото

Мужчина 1995 года рождения получил ранение в результате подрыва на мине “Лепесток”, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). «”Донецк (Кировский район): по улице Жарикова, 25 в результате подрыва на мине ПФМ “Лепесток” получил ранение мужчина 1995 года рождения”, – говорится в сообщении представительства.

По данным СЦКК, по состоянию на 4 марта зарегистрировано 149 случаев подрыва гражданских лиц, в том числе 10 детей, на минах “Лепесток”. Трое из пострадавших в результате ранения скончались.

Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) “Лепесток” предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Она является практически точной копией американской мины BLU-43/B (Dragontooth). Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, неоднократно фиксировало применение украинскими войсками кассетных боеприпасов, снаряженных минами “Лепесток”, по городам республики.

горняк
Взято отсюда
Источник

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