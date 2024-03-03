В Донецке ранен подросток

Осколки снаряда. Архивное фото

Подросток 2009 года рождения пострадал в результате детонации взрывоопасного предмета в Калининском районе Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале.

“По оперативным линиям представительства ДНР в СЦКК за 3 марта по состоянию на 15.00 поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: Калининский район: в результате детонации ВОП ранен парень-подросток 2009 года рождения”, – говорится в сообщении представительства.

горняк

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