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В Донецке ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с дрона

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В Донецке ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с дрона

Автомобиль Росгвардии. Архивное фото

Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата на Кировский район Донецка, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram-канале.

“Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 08.50 (совпадает с мск) – город Донецк (Кировский район): сброшен взрывоопасный предмет с БПЛА”, – говорится в сообщении представительства.

Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.

Горняк22
Взято отсюда
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