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В ДТП на Алтае погибли четыре человека

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В ДТП на Алтае погибли четыре человека

Автомобили скорой медицинской помощи. Архивное фото

Четыре человека погибли и трое пострадали в ДТП на трассе в Алтайском крае, сообщает пресс-служба главка МВД по региону. «”По предварительным данным, сегодня, 26 февраля в 08 часов 30 минут (4.30 мск) водитель, управляя автомобилем “Тойота Корона Премио”, двигаясь со стороны города Змеиногорска в направлении села Староалейское, для совершения обгона выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем “Тойота Камри”, который двигался во встречном направлении, после чего также произошло столкновение с автомобилем “Тойота Корона Премио”, двигавшемся в попутном направлении с “Тойота Камри”, – говорится в сообщении.

“По уточнённым данным, в результате ДТП 4 человека погибли и 3 получили ранения”, – отметили в МВД.

На месте ДТП работают сотрудники госавтоинспекции и выясняют все обстоятельства произошедшего, в том числе личности погибших. По факту аварии назначено проведение проверки.

Горняк22
Взято отсюда
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