В ДТП на Ставрополье погибли два человека

Место столкновения двух легковых автомобилей в Минераловодском округе Ставропольского края. 13 января 2024

Два человека погибли и трое пострадали при столкновении двух легковых автомобилей в Минераловодском округе Ставропольского края, сообщает региональная госавтоинспекция в Telegram-канале ведомства.

По данным ведомства, ДТП произошло в субботу около 14.20 мск на 3-м километре автодороги Минеральные Воды – Суворовская. «”Произошло встречное столкновение легковых автомобилей ВАЗ-2106 и Kia Rio. В результате на месте скончались 69-летний водитель отечественного автомобиля и его пассажир (личность устанавливается). В больницу Пятигорска доставлены водитель и два пассажира иномарки”, – информирует ведомство.

Отмечается, что выезд на встречную полосу, предположительно, мог совершить погибший водитель ВАЗа, житель Минераловодского округа.

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