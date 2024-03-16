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В ДТП под Омском погибла журналистка Анна Никитенко

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В ДТП под Омском погибла журналистка Анна Никитенко

Журналистка Анна Никитенко. Архивное фото

Журналистка Анна Никитенко погибла в аварии на трассе Омск — Тюмень, сообщил портал NGS55.RU, где она работала корреспондентом.

По информации СМИ, минивэн Toyota Town Ace с шестью пассажирами, ехавший из Омска в Тюкалинск, столкнулся с грузовиком. Четверо пассажиров минивэна погибли. Среди них оказалась и Никитенко.

В пресс-службе ГИБДД по Омской области уточнили, что грузовик выехал на встречную полосу, предположительно, потеряв управление из-за пробитого колеса. Там он врезался в автомобиль Toyota и еще в один грузовик.

новости Локтевский
Взято отсюда
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