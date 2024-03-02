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В ДТП под Пермью погибли женщина и ребенок

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В ДТП под Пермью погибли женщина и ребенок

Сотрудники ДПС и скорой помощи на месте ДТП. Архивное фото

Два человека погибли, еще двое пострадали в ДТП под Пермью, где столкнулись лоб в лоб две иномарки, сообщает краевая Госавтоинспекция в телеграм-канале.

По данным ведомства, инцидент произошел вечером 2 марта. Автомобиль Kio Rio с прицепом на трассе М7 “Волга” в Пермском крае вылетел на встречную полосу, где столкнулся с Hyundai Solaris. Причина выезда иномарки на “встречку” на данный момент не установлена. «”В результате ДТП несовершеннолетний пассажир “Хендай” (мальчик восьми лет) и женщина 40 лет погибли на месте, оба водителя госпитализированы”, – говорится в сообщении.

На фото с места ДТП видны две сильно искореженные машины, одна из них залетела на металлическое ограждение дороги. Рядом с ними стоит реанимобиль.

город Горняк
Взято отсюда
Источник

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