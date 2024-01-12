В ДТП с автобусом под Нижним Новгородом пострадали граждане Таджикистана

Машина скорой помощи. Архивное фото

Большинство пострадавших при столкновении автобуса с грузовиком в Нижегородской области – граждане Таджикистана, сообщает региональная трудовая инспекция.

Столкновение грузового автомобиля с автобусом ПАЗ, перевозившим рабочих ООО “Каркас Монолит”, произошло в пятницу в 18.41 в Кстовском районе. В результате ДТП погиб один человек (водитель грузовика), 12 пострадали. По данным МВД региона, автобус ПАЗ выехал на полосу встречного движения. «”Пострадавшие – в основном пассажиры автобуса, граждане Таджикистана, некоторые из них без документов”, – сообщает трудовая инспекция Нижегородской области.

город Горняк

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