В ДТП с грузовиками на трассе в Челябинской области погиб человек

Автомобиль скорой помощи. Архивное фото

ДТП с двумя грузовиками и возгорание произошло на трассе в Челябинской области 4 марта, один человек погиб, сообщает пресса-служба УГИБДД по региону.

По данным ГИБДД, ДТП произошло 4 марта на 1667 км а/д Москва-Челябинск.

“Произошло ДТП с участием 2 грузовых транспортных средств, после чего произошло возгорание. По предварительным данным, 1 водитель скончался на месте происшествия”, – говорится в сообщении.

На месте ДТП работают 2 экипажа ДПС, которые оказывают помощь сотрудникам МЧС в ликвидации последствия возгорания, уточняется в сообщении.

По факту аварии проводится проверка, добавляет пресс-служба.

Временно организован путь объезда через Первуху и Юрюзань для легкового транспорта, поясняется в сообщении.

город Горняк

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