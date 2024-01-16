В ДТП в Пермском крае погибли три человека

На месте ДТП с участием автобуса, перевозившего рабочих, в Пермском крае

Три человека погибли при столкновении автобуса, перевозившего рабочих, и легковушки на трассе в Пермском крае, сообщило региональное ГУМВД РФ в Telegram-канале.

По данным ведомства, утром на трассе Пермь – Березники автомобиль Renault Logan выехал на встречку, где столкнулся с автобусом HIGER, перевозившим рабочих. На месте ДТП с участием автобуса, перевозившего рабочих, в Пермском крае

В результате аварии пенсионер, находившийся за рулём легковушки, а также двое людей в салоне машины от полученных травм скончались. Рабочие в автобусе не пострадали.

“Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, в котором погибли три человека. По предварительной информации, водитель Renault Logan 1943 года рождения не справился с управлением”, – говорится в сообщении.

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