В ДТП в Саратове пострадали двое детей и двое взрослых

Автомобиль скорой медицинской помощи . Архивное фото

Легковой автомобиль после столкновения с другой машиной и забором опрокинулся на крышу в Саратове, в результате пострадали четыре человека, включая двух маленьких детей, сообщили в городском отделе ГИБДД.

ДТП произошло в 20.55 (19.55 мск) у дома 253 по улице Черниговской. «”По предварительным данным, водитель 1994 года рождения, управляя автомобилем “Лада Гранта”, допустил столкновение с автомобилем “Лада Приора” под управлением мужчины 1995 года рождения, после чего допустил наезд на препятствие – забор, после чего произошло опрокидывание автомобиля. В результате ДТП госпитализированы водитель “Лады Гранты”, его пассажирки: девушка 19 лет, девочки одного года и двух лет”, – сказали журналистам в пресс-службе отдела Госавтоинспекции.

На фото, предоставленном пресс-службой, запечатлено, что в результате ДТП автомобиль “Лада Гранта” оказался лежащим на крыше с оторванным передним левым колесом.

Прокуратура региона в Telegram-канале сообщила, что надзорное ведомство контролирует ход и результаты проверки по факту ДТП.

новости горняк

Взято отсюда

Источник