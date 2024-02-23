реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Ведущая праздников в Горняке

В ДТП в Саратове пострадали двое детей и двое взрослых

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

В ДТП в Саратове пострадали двое детей и двое взрослых

Автомобиль скорой медицинской помощи . Архивное фото

Легковой автомобиль после столкновения с другой машиной и забором опрокинулся на крышу в Саратове, в результате пострадали четыре человека, включая двух маленьких детей, сообщили в городском отделе ГИБДД.

ДТП произошло в 20.55 (19.55 мск) у дома 253 по улице Черниговской. «”По предварительным данным, водитель 1994 года рождения, управляя автомобилем “Лада Гранта”, допустил столкновение с автомобилем “Лада Приора” под управлением мужчины 1995 года рождения, после чего допустил наезд на препятствие – забор, после чего произошло опрокидывание автомобиля. В результате ДТП госпитализированы водитель “Лады Гранты”, его пассажирки: девушка 19 лет, девочки одного года и двух лет”, – сказали журналистам в пресс-службе отдела Госавтоинспекции.

На фото, предоставленном пресс-службой, запечатлено, что в результате ДТП автомобиль “Лада Гранта” оказался лежащим на крыше с оторванным передним левым колесом.

Прокуратура региона в Telegram-канале сообщила, что надзорное ведомство контролирует ход и результаты проверки по факту ДТП.

новости горняк
Взято отсюда
Источник

горняк22 телеграм
Анализы россиян планируется доставлять с помощью беспилотников

Анализы россиян планируется доставлять с помощью беспилотников

В России апробируют доставку лекарств и анализов с помощью беспилотников,…

Узнать больше
Смертельная лихорадка охватила популярную у россиян страну

Смертельная лихорадка охватила популярную у россиян страну

Российская отдыхающая заразилась лихорадкой денге после укуса комара. Комар. Укус…

Узнать больше
Микролуние, морозы со слабиной, разорванный ЗИЛ, картофельная болезнь. Что произошло на Алтае 24 февраля

Микролуние, морозы со слабиной, разорванный ЗИЛ, картофельная болезнь. Что произошло на Алтае 24 февраля

Altapress.ru вспоминает о важных событиях, которые произошли на Алтае 24…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp