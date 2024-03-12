В двух городских округах Белгородской области объявили ракетную опасность

Железобетонное модульное сооружение для защиты населения от обстрелов в центре Белгорода. Архивное фото

Ракетная опасность объявлена в Губкинском и Старооскольском городских округах Белгородской области, сообщили в Telegram-канале МЧС региона.

“Губкинский городской округ, Старооскольский городской округ. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам”, — говорится в сообщении ведомства.

Накануне ВСУ усилили атаки на Белгородскую область. По данным Минобороны, ночью силы ПВО уничтожили над регионом восемь беспилотников противника, а также перехватили восемь реактивных снарядов РСЗО “Вампир” и одну ракету ТРК “Точка-У”.

Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, при обстреле Шебекино ранения получили три человека, еще двое пострадали при атаке на Белгородский район.

На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установили желтый уровень террористической опасности. Протяженность украинской границы с регионом — 350 километров.

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