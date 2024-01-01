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В двухэтажном здании на западе Москвы произошел пожар

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В двухэтажном здании на западе Москвы произошел пожар

Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ. Архивное фото

Пожар произошел на западе Москвы в двухэтажном здании, площадь составила 800 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе московского главка МЧС. «”Поступило сообщение о возгорании по адресу: улица Крылатская, дом 1. В настоящее время подразделения прибыли на место”, – сказали в ведомстве.

Пожарные по прибытии установили, что пожар происходит “в двухэтажном металлическом строении”.

“Площадь пожара составила 800 квадратных метров. В 1.59 (мск) пожар был полностью ликвидирован”, – сообщили в ведомстве.

горняк
Взято отсюда
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