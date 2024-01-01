В Дзержинске расследуют инцидент с таксистом, вытащившим девушку из машины

Сотрудник полиции. Архивное фото

Нижегородское управление МВД и региональное следственное управление СКР заинтересовались инцидентом с таксистом, грубо вытащившим пассажирку из автомобиля в Дзержинске, сообщают пресс-службы ведомств.

Ранее в местных соцсетях и СМИ было опубликовано снятое на мобильный телефон видео, как в Дзержинске водитель такси грубо вышвырнул из машины девушку-пассажира якобы из-за того, что они не смогли договориться об условиях оплаты.

“Сотрудники полиции выясняют обстоятельства инцидента между таксистом и женщиной-пассажиром. В кратчайшие сроки полицейскими была установлена личность водителя такси, он был доставлен в один из районных отделов полиции. Решается вопрос о привлечении его к административной ответственности”, – сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

В свою очередь региональное управление следственного комитета СК РФ сообщает о том, что проводит доследственную проверку.

“Председатель СК России запросил доклад о ходе проверки по факту инцидента в такси в Нижегородской области”, – сообщается в официальном Telegram-канале СКР.

Как сообщил агентству источник в правоохранительных органах, таксист является гражданином Узбекистана.

город Горняк

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