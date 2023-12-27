В Екатеринбурге проверят, вступал ли полицейский в связь со школьницей

Сотрудник полиции. Архивное фото

Служебная проверка проводится в отношении оперативника одного из отделов уголовного розыска Екатеринбурга, якобы вступившего в интимную связь с 13-летней девочкой, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.

“По данному факту сотрудниками полиции из подразделения собственной безопасности регионального главка МВД проводится служебная проверка, по итогам которой будет дана оценка как самому подозреваемому, если его причастность к инциденту подтвердится, так и его непосредственным руководителям за упущения в работе по морально-психологическому воспитанию личного состава. В случае подтверждения вины он понесет ответственность в соответствии с законодательством нашей страны вне зависимости, по обоюдному согласию это было или нет”, – сказал Горелых.

По данным агентства Ura.ru со ссылкой на источник, у 33-летнего полицейского и 13-летнего ребенка был секс по обоюдному согласию в квартире у правоохранителя, якобы ранее оперативник занимался розыском девочки, которая часто сбегала из дома. Сотрудник полиции задержан, ему вменяется часть 3 статьи 134 (“Половое сношение, совершенное с лицом, достигшим 12-летнего возраста, но не достигшим 14-летнего возраста”), отмечает издание.

горняк

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