реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

В электропоезде Челябинск – Екатеринбург произошло задымление

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

В электропоезде Челябинск – Екатеринбург произошло задымление

Сотрудник пожарной службы МЧС РФ . Архивное фото

Задымление произошло в электропоезде “Орлан”, следовавшем из Челябинска в Екатеринбург, пострадавших нет, начата проверка, сообщила пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры. «”Установлено, что произошло задымление тормозных колодок указанного электропоезда, возгорания не последовало. Пассажиры на запланированном электропоезде осуществили проезд до станции назначения”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что вред здоровью пассажирам не причинен, пострадавших в результате инцидента нет.

В пресс-службе подчеркнули, что начата проверка, по итогам которой будет дана оценка соблюдению работниками Свердловской пригородной компании, ОАО “РЖД” законодательства о защите прав потребителей, безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Это не первый подобный инцидент с электропоездами на Урале. Ранее местные СМИ сообщали, что 3 февраля пассажирам поезда 7030/7010 Екатеринбург – Челябинск пришлось ехать в холодном вагоне, температура составляла 13,6 градуса. В Свердловской пригородной компании поясняли, что в вагоне в нештатном режиме работали системы освещения и отопления, пассажирам была предоставлена возможность пересадки в другой вагон поезда. Кроме того, похожая ситуация произошла в начале января. По данным Уральской транспортной прокуратуры, СМИ сообщили о неисправности отопления в салоне электропоезда №7009 сообщением Челябинск – Екатеринбург, а также допущенной задержке отправления. Транспортной прокуратурой были организованы надзорные мероприятия.

новости Локтевский
Взято отсюда
Источник

горняк22 телеграм

Барнаулец дважды выстрелил человеку в голову, а затем нанес ему 25 ударов ножом

Мужчину будут судить Автомобиль сотрудников СК / Фото: sledcom.ru 55-летний…

Узнать больше

Четырехквартирный дом потушили в Барнауле

С огнем боролись 27 пожарных Пожар на улице Хлебозаводской /…

Узнать больше

Под Барнаулом произошло сразу три ДТП на одном участке дороги

Никто не пострадал, все ДТП оформили с материальным ущербом ДТП…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp