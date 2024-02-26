В Энергодаре беспилотник атаковал здание администрации

Украинские военные запускают беспилотник. Архивное фото

Украинский дрон атаковал здание администрации Энергодара, но прикрепленный к нему снаряд не сдетонировал, сообщили журналистам в оперативных службах Запорожской области.

“В 8.58 мск ВСУ предприняли очередную попытку атаковать здание администрации Энергодара с применением БПЛА. К счастью, снаряд, который был прикреплён к БПЛА, не сдетонировал. Прибывшие на место происшествия специалисты обезвредили украинский беспилотный летательный аппарат”-, сообщили в оперативных службах.

Люди не пострадали, здание не получило повреждений, добавили там.

В МИД РФ 15 февраля после очередной атаки дронами-камикадзе по Энергодару заявили, что киевский режим продемонстрировал “стремление добиваться своих преступных целей любыми способами, в том числе путём создания угроз жизни и здоровью персонала” расположенной неподалеку Запорожской АЭС.

город Горняк

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