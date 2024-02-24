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В Энгельсе при пожаре в частично расселенном доме погиб один человек

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В Энгельсе при пожаре в частично расселенном доме погиб один человек

Автомобили скорой помощи. Архивное фото

Трехэтажный частично расселенный дом горел в городе Энгельсе Саратовской области, в результате один человек погиб, еще один пострадал, а 15 жителей были эвакуированы, сообщил региональный главк МЧС в телеграм-канале.

Сообщение о пожаре в частично расселенном трехэтажном кирпичном доме по адресу: Энгельс-1, дом 9, поступило в ведомство в 15.29 (14.29 мск).

“Загорание в четвертом подъезде – нежилом – с переходом на кровлю дома. Из соседнего подъезда пожарные вывели мужчину, госпитализирован с отравлением. Еще 15 человек также из соседнего подъезда эвакуировались самостоятельно… Пострадавший мужчина скончался в больнице. С отравлением также госпитализирована одна женщина”, – сказали журналистам в пресс-службе главка.

Пожарные в 18.27 (17.27 мск) потушили возгорание на площади 400 квадратных метров, добавили в главке.

Прокуратура региона в Telegram-канале сообщила, что по факту пожара в многоквартирном доме в Летном городке проводит проверку, в ходе которой совместно с профильными специалистами будут установлены причины и обстоятельства возгорания, а также будет дана оценка соблюдению требований пожарной безопасности.

“По итогам проверочных мероприятий будет решаться вопрос о мерах прокурорского реагирования”, – отметили в ведомстве.

город Горняк
Взято отсюда
Источник

горняк22 телеграм
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