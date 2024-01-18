Депутат ЕП Бек: предложение поставить Taurus Киеву было уловкой

Предложение передать Украине крылатые ракеты Taurus было уловкой с целью обратить внимание на состояние армии Германии, заявил депутат Европарламента Гуннар Бек. Такое мнение он высказал в интервью «Известиям».

Политик напомнил, что данная инициатива исходила не от немецкого правительства, а от оппозиционной партии ХДС. По его словам, это было сделано ради того, чтобы заставить власти вынести на обсуждение общие дебаты о состоянии вооруженных сил страны.

Именно это, считает депутат, стало основной причиной отказа немецкого парламента поставлять ракеты Киеву. «Это был ответ правительства на политический маневр Христианско-демократической партии, и это главная причина его провала», — указал он. Однако он допустил, что власти страны могут поменять решение.

17 января немецкий парламент (бундестаг) проголосовал против передачи Украине ракет Taurus. Против этого выступили 485 парламентариев, 178 поддержали предложение, три воздержались.

Взято

отсюда

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