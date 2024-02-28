Представитель ЕК Макфи анонсировал отказ от поставок газа из РФ через Украину

Еврокомиссия (ЕК) начала активно готовиться к тому, чтобы полностью отказаться от поставок российского газа через территорию Украины. Об этом на брифинге в Брюсселе заявил представитель Еврокомиссии Тим Макфи, передает ТАСС.

В настоящее время объем прокачки составляет 15 миллиардов кубометров в год. Действующий контракт истекает в конце года, и представители Украины неоднократно говорили, что не собираются продлевать его.

Нынешние поставки идут в первую очередь в Австрию, Словакию и Чехию, также небольшой объем получает Италия. В Еврокомиссии ищут возможности обеспечить газом эти страны с учетом ожидающегося прекращения поставок через Украину.

Для этого необходимо задействовать газопроводы, идущие в другие страны Европы, а также обеспечить поставки сжиженного природного газа (СПГ). По словам Макфи, европейские власти уверены, что смогут добиться результата, поэтому к концу контракта поставки можно будет остановить.

Ранее еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон в разговоре с министром энергетики Украины Германом Галущенко назвала транзит российского раза через Украину излишним. В свою очередь сам глава украинского ведомства указывал, что республика уже в этом году сможет покрыть свои потребности за счет добычи.

Между тем член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков считает, что все утверждения европейских политиков о ненужности транзита являются выражением ненависти, абсолютной ерундой и чушью, потому что обойтись без российского газа Европа не способна.

Взято

отсюда

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