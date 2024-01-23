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В Европе отказались от конфискации российских активов

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Reuters: ЕС вряд ли конфискует российские активы

В Европе отказались от конфискации российских активов

Евросоюз вряд ли конфискует замороженные российские активы. От отказе от такого шага пишет Reuters.

По данным агентства, члены ЕС не могут прийти к согласию по этому вопросу. Европейцы считают, что конфискация суверенных активов несет слишком много рисков. Например, глава Минфина Люксембурга Ксавье Беттель заявил, что относится к разговорам о будущем активов Москвы с большой осторожностью.

Вместо конфискации активов российского Центробанка в ЕС намерены обложить налогом от этих средств.

Разговоры о конфискации российских активов и передаче их Украины особенно активно начали вестись в прошлом году на фоне снижения объемов помощи Киеву со стороны западных стран. В США, например, продвигают такой шаг в рамках соглашения стран G7.

В российском МИД заявили, что конфискация суверенных активов приведет к зеркальным мерам со стороны Москвы. Как говорят в ведомстве, Россия не ждет от западных стран никаких здравых шагов, которые демонстрировали бы хотя бы минимальное понимание вредоносности этой темы.

Взято
отсюда

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