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В европейской части России началось голосование на выборах президента РФ

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В европейской части России началось голосование на выборах президента РФ

В европейской части России, в том числе в Москве и Московской области, открылись участки для голосования на выборах президента.

Большинство избирательных участков будут работать с 8:00 до 20:00 по московскому времени 15, 16 и 17 марта. На участках можно проголосовать либо с помощью бумажных бюллетеней, либо с использованием терминалов электронного голосования, информирует сообщает РИА Новости.

Помимо столичного региона, голосовать уже могут жители Северо-Западного, Центрального, Приволжского, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.

На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

Ранее радио Sputnik сообщало, что в ЦИК назвали число россиян, досрочно проголосовавших на выборах президента.

Взято отсюда.

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