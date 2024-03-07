В ФТС рассказали об объемах поставок цветов в Россию перед праздниками

Российские таможенники оформили 18 тысяч тонн свежих цветов стоимостью 134 миллиона долларов США с начала 2024 года, сообщила пресс-служба ФТС со ссылкой на данные на 7 марта.

В ведомстве отметили, что объемы цветочных поставок перед Международным женским днем резко выросли. «

"Ежесуточно инспекторами выпускается более 500 тонн цветов. Оформление идет очень быстрое, не более 4 часов. Почти 63 процентов деклараций на товары выпускаются в автоматическом режиме за 2,5 минуты", – говорится в сообщении пресс-службы.

Лидерами по поставкам цветов в РФ стали три страны: Нидерланды, Эквадор и Кения. Больше всего в страну ввозят розы, хризантемы и гвоздики, добавляет телеканал “360”.

Ранее радио Sputnik писало о том, как пигменты, которые окрашивают овощи и фрукты в разные цвета, могут влиять на организм человека.

Взято отсюда.