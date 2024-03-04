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В галерее Уффици экоактивисты наклеили листовки на картину Боттичелли «Весна»

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В галерее Уффици экоактивисты наклеили листовки на картину Боттичелли «Весна»

Пятеро экоактивистов из движения Ultima Generazione наклеили листовки на картину художника Сандро Боттичелли «Весна» в галерее Уффици во Флоренции. Об этом сообщила тосканская газета La Nazione.

Активисты попытались испортить самую известную и самую загадочную картину мастера «Весна», которую он написал в 1482 году.

Молодые люди прикрепили манифесты с фотографиями наводнения, которое произошло в 2023 году в Тоскане, на защитный экран картины и стены зала. Другую группу полиция задержала еще до выступления, отметили в газете.

Акция продлилась несколько минут, посетители картинной галереи были вынуждены покинуть зал. На место прибыли карабинеры из соседнего с галереей Уффици отделения и разогнали активистов.

До этого экоактивисты движения Letzte Generation разрисовали оранжевой краской фасад канцелярии канцлера в Берлине в знак протеста против недостаточных, по их мнению, действий немецкого правительства в борьбе с климатическим кризисом.

Ранее активисты Letzte Generation пожаловались на непонимание и насилие со стороны водителей во время проведения ими протестных акций в Вене.

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