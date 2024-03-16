Законопроект, предусматривающий уголовное наказание до восьми лет лишения свободы за попытку воспрепятствовать проведению выборов посредством поджога или другим способом, будет готов в самое ближайшее время. Об этом рассказала первый замруководителя партии «Справедливая Россия — За правду», член думской комиссии по расследованию фактов вмешательства зарубежных стран во внутренние дела России Яна Лантратова, чьи слова приводит ТАСС.

«Нужно ужесточить наказания для тех, кто пытается помешать проведению выборов общеопасным способом», — заявила парламентарий.

По ее мнению, более серьезную ответственность должны понести граждане, действующие по заданию государства, противостоящего России в период проведения специальной военной операции.

«В таких случаях необходимо установить высокие сроки лишения свободы — от пяти до восьми лет», — утверждает Лантратова.

Она пообещала подготовить соответствующий законопроект и внести его на рассмотрение в самое ближайшее время.

До этого в Москве возбудили уголовное дело после поджога кабинки для голосования.

Ранее в ЦИК призвали усилить охрану урн из-за порчи бюллетеней.

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