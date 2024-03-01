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В ГД обратились к авиакомпании “Победа” из-за инцидента с ветераном СВО

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В ГД обратились к авиакомпании "Победа" из-за инцидента с ветераном СВО

Самолёт Boeing 737-800 авиакомпании “Победа”. Архивное фото

Глава комитета ГД по защите семьи Нина Останина обратилась к генеральному директору авиакомпании “Победа” Дмитрию Тыщуку с просьбой провести проверку в отношении случая, когда ветерана СВО высадили с рейса, запрос есть в распоряжении РИА Новости.

Депутат ГД обратила внимание на информацию, поступившую в комитет, о том, что ветерана СВО сняли с рейса из-за подозрения, что тот курил в туалете. Однако, как пояснила депутат, “ни дыма, ни окурка в уборной никто не видел”.

“В связи с этим, прошу Вас, уважаемый Дмитрий Иванович, дать поручение провести проверку в отношении указанной информации и сообщить в комитет позицию авиакомпании по данному инциденту”, – написано в обращении. Автор обращения отметила, что президент РФ Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию подчеркнул, что подлинная элита – это те, кто служит России.

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Взято отсюда
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