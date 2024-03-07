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В ГД высказались по поводу ситуации с изменением курса рубля

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В ГД высказались по поводу ситуации с изменением курса рубля

Курс национальной валюты сохранится в ближайшее время на уровне 90 рублей за доллар – это выгодно и экспортерам, и импортерам, считает председатель Комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.«”Я думаю, что курс национальной валюты будет колебаться в пределах этой суммы – 90 рублей за доллар, и она, очевидно, устраивает и экспортеров, и импортеров. Не думаю, что будут большие отклонения от этой величины. И это говорит о том, что экономика находится в нормальном тренде развития, ситуация на денежном рынке тоже находится под контролем, в том числе я имею в виду, что не происходит неуправляемое укрепление национальной валюты, это не всегда плюс. Для нас сегодня важнее рубль в тех пределах, в которых он находится”, – отметил депутат в интервью “Парламентской газете”.

Радио Sputnik также рассказало, какой прогноз курса рубля на начало марта дал аналитик Артем Деев.

Взято отсюда.

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