В Геленджике директора УК заподозрили в присвоении квартиры

Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото

Директор управляющей компании подозревается в присвоении чужой квартиры в центре Геленджика стоимостью 5,8 миллионов рублей, сообщили в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

По данным ведомства, 54-летний директор управляющей компании в Геленджике заключил фиктивный договор купли-продажи и незаконно приобрел квартиру в центре города-курорта стоимостью 5,8 миллиона рублей, имея доступ к сведениям о собственниках квартир. Ему помогали 40-летний подчиненный и 66-летний знакомый.

“Мужчины задержаны по подозрению в мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ). При силовой поддержке краевого спецподразделения ГУ Росгвардии полицейские провели обыск в его доме”, – сообщили в ведомстве.

Отмечает, что директор УК стал фигурантом еще одного уголовного дела о мошенничестве. По версии следствия, он подделывал протоколы собраний жильцов о смене управляющих компаний и формально обслуживал многоквартирные дома.

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