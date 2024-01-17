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В Германии назвали последствие поддержки Украины

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Хабек: экономика Германии недополучает средства из-за поддержки Украины

В Германии назвали последствие поддержки Украины

Экономика Германии недополучает средства из-за поддержки Украины, признал министр экономики ФРГ Роберт Хабек. Трансляция выступления велась на сайте парламента.

По его словам, Германия оказывает военную и экономическую поддержку не только Киеву, но и европейским государствам, которые продолжают помогать Украине. «Поэтому мы тратим деньги, этих денег больше нет, и они, надо признать, не поступают в нашу экономику», — назвал он последствия политики ФРГ.

Также экономика Германии стала менее конкурентной из-за отказа от российского газа. Электроснабжение было выстроено на зависимости от российского топлива, что позволяло стране конкурировать на рынках. После отказа от газа из России цены на энергию стали выше, и преимущество было утрачено, объяснил парламенту ФРГ Хабек.

Германия занимает второе место в списке доноров помощи Украине после США. Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил о предоставлении помощи Украине в размере более семи миллиардов евро. Он подчеркнул, что средства пойдут как на военную, так и на финансовую помощь.

Взято
отсюда

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