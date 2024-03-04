реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

В Германии оценили вероятность поставок Taurus Украине

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Бербок о поставке Taurus ВСУ: у Украины есть право на самооборону

В Германии оценили вероятность поставок Taurus Украине

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок прокомментировала возможность поставок ракет Taurus Украине. Ее слова приводит телерадиокомпания Bayerischer Rundfunk.

Бербок оценила вероятность поставок Taurus Украине и напомнила, что Киев обладает право на самооборону.

«Мы должны в контексте самообороны Украины на основе международного права тщательно изучить все средства, которые у нас есть», — призвала она.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц исключил отправку Украине ракет Taurus. Он подчеркнул твердость этого решения и добавил, что он канцлер, поэтому принятое им решение «имеет силу».

1 марта главный редактор канала RT Маргарита Симоньян опубликовала расшифровку перехваченной беседы высокопоставленных немецких военнослужащих, обсуждавших возможные удары по Крымскому мосту ракетами Taurus. В конце февраля Шольц заявил, что Германия воздерживается от поставок этого вида ракет Украине.

Взято
отсюда

новости события сегодня , новости мира сегодня

горняк22 телеграм

Какие красивые и богатые наряды: в Якутске прошло шествие народных мастеров

Традиционное шествие в национальных костюмах прошло в Якутске Народные мастера…

Узнать больше

От березового сока до фуа-гра. Чем кормят гостей Всемирного фестиваля молодежи

Шоколадные конфеты и березовый сок пользуются особой популярностью у иностранцев…

Узнать больше
Из Барнаула запустят прямой чартер в Турцию – снимут ли Таиланд

Из Барнаула запустят прямой чартер в Турцию – снимут ли Таиланд

Анонсировали новую программу из барнаульского аэропорта. С 3 мая по…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp