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В Германии создали партию против антироссийских санкций

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Немецкий политик Вагенкнехт учредила партию против антироссийских санкций

В Германии создали партию против антироссийских санкций

Депутат Бундестага Сара Вагенкнехт объявила о создании новой партии. Об этом она сообщила в своем Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Политсила «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» была создана в Берлине, 8 января прошло учредительное заседание. Среди прочего, было заявлено о планах партии бороться против поставок оружия Украине и за отмену антироссийских санкций. Также в программном заявлении партии — достижение в Германии социальной справедливости и ужесточение миграционной политики.

В октябре 2023 года Вагенкнехт вышла из состава Левой партии Германии, за ней последовали еще девять депутатов Бундестага. Она пообещала, что новая политическая сила будет бороться за социальную справедливость и против неконтролируемого приема мигрантов. Издание Bild назвало политическую силу Вагенкнехт «новой пропутинской партией»

Взято
отсюда

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