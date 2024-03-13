В Глушковском районе Курской области объявили ракетную опасность

Военнослужащий в командном пункте центра боевого применения во время учений ПВО. Архивное фото
Губернатор Курской области Роман Старовойт предупредил в Telegam-канале о ракетной опасности в приграничном Глушковском районе и призвал жителей укрыться в безопасном месте.
“Глушковский район: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие”, — сообщил он.
горняк
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